Mainz (ots) -Nach einer stürmischen Liebesnacht wacht Hauptkommissar Simmel imHotel neben der jungen Frau auf, mit der er sich seit fünf Wochen -total verliebt und glücklich - trifft. Doch nun liegt die Auserwähltereglos neben ihm im Bett. Sie ist tot. So spektakulär beginnt der 21.Fall der ZDF-Krimireihe mit dem Arbeitstitel "Marie Brand und derschwarze Tag", der zurzeit in Köln und Umgebung gedreht wird.Hauptdarstellerin Mariele Millowitsch und Filmpartner HinnerkSchönemann stehen unter der Regie von Jobst Oetzmann, der auch dasDrehbuch schrieb, vor der Kamera. Neben dem Stamm-Ensemble, unteranderen Thomas Heinze, hat Leslie Malton eine Episodenrolleübernommen.Der eigene Kollege unter Mordverdacht - das hätteKriminalkommissarin Brand niemals für möglich gehalten. Verzweifelthatte Simmel (Hinnerk Schönemann) sie angerufen, während im Präsidiumgerade die neue Staatsanwältin Dr. Carolin Kerstin (Leslie Malton)vorgestellt wurde. Marie wird schnell klar, dass ihrem Kollegen einVerbrechen untergeschoben werden soll. Dass sich Simmel, der sich annichts erinnern kann, in seiner Panik nicht professionell verhält undSpuren vernichtet, erschwert die Aufklärung. Mit ihrem Versuch,objektiv zu ermitteln und gleichzeitig dem Kollegen beizustehen,bringt die Kommissarin den Polizeichef Dr. Gustav Engler (ThomasHeinze) gegenüber der neuen Staatsanwältin in Rechtfertigungsnot.Engler muss Simmel in Untersuchungshaft nehmen. Besonders delikat:Simmel kennt die Staatsanwältin sehr gut aus seiner Zeit in Rostock.Auch mit ihr hatte er eine Affäre - bis der korrupte UnternehmerChristian Grave (Werner Wölbern) diese öffentlich machte. Sinnt Graveerneut auf Rache und will Simmel nun sogar einen Mord anhängen?Die ZDF-Krimireihe "Marie Brand" wird von der Warner Bros. ITPDeutschland im Auftrag des ZDF hergestellt (Produzentinnen: IrisWolfinger, Micha Terjung und Sabine de Mardt). Die Redaktion im ZDFhat Wolfgang Feindt. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 6.April 2017. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.