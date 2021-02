Heikki Laine ist neuer Chief Marketing Officer bei NNG

Budapest (ots/PRNewswire) - Ein neuer Chief Marketing Officer ist zu NNG, dem globalen Softwarehaus für die Automobilindustrie, gestoßen. Der Schwerpunkt von Heikki Laine wird auf Wettbewerbsstrategie, Produktplanung und Portfoliomanagement liegen. Der neue Chef verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung auf dem Markt für Navigationsprodukte.Mit der Ernennung von Heikki Laine erweitert das NNG-Team sein Fachwissen in mehreren Bereichen: Er verfügt über frühere Erfahrungen als talentierter Ingenieur, Technologiestratege und eingetragener Patentanwalt. Er vertritt Perspektiven und Kenntnisse, die dazu beitragen, Qualitätsprodukte zu identifizieren und zu entwickeln, um einen Mehrwert für die Kunden und Partner von NNG zu schaffen.Mit mehr als 15 Jahren Produkt- und Strategieerfahrung in Startups und Fortune-100-Unternehmen im Rücken, stellte Laine seine Expertise beim Vorantreiben von Innovation und digitaler Transformation unter Beweis. Bevor er zu NNG kam, entwickelte er als Vice President of Product and Marketing bei Cognata Simulationssoftware für selbstfahrende Fahrzeuge. Davor arbeitete er am Luft- und Raumfahrtportfolio von Honeywell und war mehr als 10 Jahre bei HARMAN tätig, wo er die Produktstrategie für die Automobilindustrie leitete."Ich bin begeistert, NNG und seinem Führungsteam zu einem so spannenden Zeitpunkt in seiner Entwicklung beizutreten. Ich freue mich darauf, mit einem so bemerkenswerten Team zusammenzuarbeiten und das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen, während wir weiterhin die Zukunft der Automobilsoftware definieren", sagte Heikki Laine über seine Ernennung.Informationen zu NNG LLCNNG, ein weltweit tätiges Unternehmen für Automobilsoftware, setzt sich dafür ein, allen das bestmögliche Fahrerlebnis zu bieten. Das Unternehmen bietet außergewöhnlich hochwertige Lösungen für vernetzte Navigation, Cybersicherheit und eine verbesserte Benutzererfahrung.Die für ihre iGO-Navigationssoftware bekannten Lösungen werden hauptsächlich in White-Label-Produkten für große Automobilunternehmen eingesetzt. Die NNG-Navigation ist auf über 60 Millionen Geräten weltweit installiert, wird derzeit von 38 Automarken verwendet und wächst weiter.NNG betreibt Niederlassungen auf allen Kontinenten USA, Brasilien, Schweiz, Ungarn, Israel, China, Südafrika, Japan, Russland und Südostasien, um hochgradig lokalisierte Lösungen und die Aggregation der besten verfügbaren Inhalte in jedem Markt zu gewährleisten.Weiterführende Informationen (in englischer Sprache) finden Sie hier: https://nng.comFolgen Sie uns:Twitter - @NNG_News (https://nng.com/twitter)LinkedIn - nng.com/LinkedIn (https://www.nng.com/linkedin)YouTube - nng.com/YouTube (https://www.nng.com/youtube)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1432535/NNG_Heikki_Laine.jpgOriginal-Content von: NNG, übermittelt durch news aktuell