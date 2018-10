Heike Kerinnis wird Leiterin des rbb-Studios Frankfurt (Oder)

Berlin (ots) - Heike Kerinnis (56) übernimmt die Leitung desrbb-Studios Frankfurt (Oder). Sie tritt zum 1. Dezember die Nachfolgevon Bärbel Wichmann an, die in den Ruhestand geht.Die studierte Publizistin begann 1989 als freie Mitarbeiterin beimSender Freies Berlin (SFB) und arbeitete unter anderem in derHörfunk-Nachrichtenredaktion und für die Fernsehsendungen "BerlinerPlatz", "Mal ehrlich" und "Wochenmarkt". Seit 2003 leitete sie im rbbdas Ressort Wirtschaft und Service und verantwortete dort unteranderem die Sendung "klipp und klar". Gemeinsam mit Hermann Meyerhoffbaute sie unter schwierigen Bedingungen ab 2011 den Aktuellen Tischauf und machte ihn zu einem unverzichtbaren Instrument derjournalistischen Arbeit im rbb. Ebenso baute sie in dieser Zeit denReporterpool zur Redaktion Investigatives und Hintergrund aus. DiesesJahr leitete sie den Relaunch der späten Nachrichtensendung im rbbFernsehen, die nun rbb24 heißt."Heike Kerinnis ist eine Vollblutjournalistin. Von ihrem Gespürfür Themen, ihrer jahrelangen Erfahrung als Leiterin einermultimedialen Redaktion und ihrem beeindruckenden Talent fürKoordination und Organisation wird das Studio Frankfurt (Oder) sehrprofitieren. Nicht zuletzt gewinnen die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter eine engagierte und herzliche Kollegin", sagtrbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein.rbb-Programmdirektor Dr. Jan-Schulte-Kellinghaus: "Ich freue mich,dass diese erfahrene Kollegin unsere Brandenburg-Berichterstattungprägen wird. Ihr Talent, Menschen zusammen zu bringen undGesprächsforen zu schaffen, wird ein großer Gewinn in der Grenzregionsein.""Ich freue mich auf meine neuen Kolleginnen und Kollegen, vondenen ich viele schon aus der Zusammenarbeit mit dem Aktuellen Tischkenne. Es wird spannend, mit ihnen gemeinsam die vielen Geschichtenaus Ostbrandenburg und dem Oderland zu erzählen. VonHörfunk-Regionalnachrichten über aktuelle Fernsehbeiträge,Online-Inhalte und lange Reportagen: Das Studio Frankfurt produzierteine große Vielfalt auf allen möglichen Ausspielwegen. Ganz besondersam Herzen liegt mir die Sicherung der Marktführerschaft von AntenneBrandenburg", sagt Heike Kerinnis.Kerinnis übernimmt die Aufgabe von Bärbel Wichmann, die das StudioFrankfurt (Oder) vier Jahre lang geleitet hat.Pressekontakt:rbb PresseteamTel 030 / 97 99 3 - 12 100rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell