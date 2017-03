Heike Betzwieser Head of Content bei picture alliance (FOTO)

Frankfurt (ots) -Heike Betzwieser ist ab dem 1. April neue Head of Content derdpa-Tochter picture alliance und in dieser Position verantwortlichfür die Analyse, Weiterentwicklung und Umsetzung derContent-Strategie der Frankfurter Agentur."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Heike Betzwieser eine Kennerindes Bildmarktes und ausgewiesene Content-Expertin mitFührungserfahrung für diesen Job gefunden haben. Kundenbedürfnisseund die Ansprüche an Bildmaterial ändern sich ständig, so dass wirunser Angebot permanent überprüfen und anpassen, damit unsere Kundenbei uns immer finden, was sie suchen. Heike Betzwieser wird zusammenmit verschiedenen Teams Prozesse optimieren und mit unserenbestehenden und neuen Partnern in engem Kontakt stehen. Wir freuenuns auf die Zusammenarbeit.", sagt Arian Samaly, Geschäftsführer derpicture alliance.Heike Betzwieser (45) hat zuletzt selbständig als Beraterin imBereich Digital Content Consulting gearbeitet. Nach einemGermanistik-Studium mit Schwerpunkt Journalistik undPolitikwissenschaften, absolvierte sie bei der dpa in Frankfurt undHamburg ein Volontariat zur Bildredakteurin und war im Anschluss alssolche bei ProSiebenSat1 Digital Media tätig. 2001 wechselte sie alsChefin vom Dienst zum Bilderdienst der Nachrichtenagentur ddp inMünchen. Danach leitete sie als Head of das Multimedia-Office vonT-Online in Darmstadt und kümmerte sich u.a. um den Aufbau einesBildportals und einer Videoredaktion. Vor der Selbständigkeit folgtenzweieinhalb Jahre als Unit Director bei Exozet Berlin, einer Agenturfür digitale Transformation.Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main ist als100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur - dergrößten deutschen Nachrichtenagentur - auf dem Gebiet derBildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führendenBildagenturen in Deutschland. Die Agentur betreibt unterwww.picture-alliance.com ein Contentportal mit aktuell 45 Mio.Bildern, Grafiken und Videos von 250 Partneragenturen weltweit zuThemen wie Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst,Historie, Natur und Reise bis hin zu Lifestyle, Wellness,Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinausMedienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung DeutscheSporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen OlympischenSportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:Nicole LambrechtTel.: +49 69 2716-34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuell