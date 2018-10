Heidrick & Struggles stellt weltweit 14 neue Berater für die Führungskräftevermittlung ein

Chicago (ots/PRNewswire) - Heidrick & Struggles(http://www.heidrick.com/) (Nasdaq: HSII), ein führender weltweitaktiver Anbieter von Dienstleistungen in den BereichenFührungskräftevermittlung; Beurteilung und Entwicklung vonFührungskräften; Organisations- und Teameffektivität sowieKulturformung, hat im Bereich Führungskräftevermittlung in Europa,Nordamerika und im Raum Asien/Pazifik 14 neue Partner und Principalseingestellt."Wir bauen unser Team an Beratern für dieFührungskräftevermittlung, die die Firma um beispiellose Expertisebereichern, weltweit weiter aus", so Krishnan Rajagopalan, Presidentund Chief Executive Officer von Heidrick & Struggles. "Wir sindüberzeugt, dass jeder der neuen Berater den Unternehmen unsererKunden hervorragenden Service und Nutzen bieten wird."Nord-, Mittel- und Südamerika: Carlos Barros, Principal (SãoPaulo); Jeffrey Boyd, Principal (New York); Isabel Suarez Lozano,Principal (Mexico City) und Mary Lee Montague (Chicago)- Barros (https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Barros_Carlos_24272) tritt als Principal in die Praxisgruppen "FinancialServices" und "Private Equity" ein, mit über 26 Jahren Erfahrung inder Zusammenarbeit mit führenden Finanzinstitutionen auf denFeldern Energie, Industrie und Agribusiness.- Boyd (https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Boyd_Jeffrey_24263) tritt als Principal in die Praxisgruppe "Supply Chain andOperations Officers" ein. Sein spezieller Fokus werden die FelderBiotechnologie, Biowissenschaften und Pharmazie sein.- Lozano (https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Suarez%20Lozano_Isabel_24308) tritt als Principal in die Praxisgruppe"Global Technology & Services" ein, mit über 25 Jahren Erfahrungals Vordenkerin und in der Verbesserung des Talentmanagements beiweltweit aktiven Technologieunternehmen.- Montague (https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Montague_Mary%20Lee_24362) tritt als Beraterin und als Mitglied des"Practice Leadership Team" in die Praxisgruppe "Education,Nonprofit and Social Enterprise" ein, in der sie Kunden aus demgemeinnützigen Bereich betreuen wird.Europa: Juncal Garrido, Partner (Madrid); Aelf Hewitson, Principal(London); Suzana Kertesz, Principal (London); Fabrice Lebecq, Partner(Brüssel); Richard Sumner, Partner (London); Gabino Stuyck, Principal(Madrid); Thorsten Kocherscheidt, Principal (Frankfurt) und RomanWecker, Principal (Frankfurt)- Garrido (https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Garrido_Juncal_24042) tritt als Partnerin in die Praxisgruppe "Industrial"ein. Ihr Fokus wird die Suche nach leitenden Angestellten auf denFeldern Digital, Industrie und Energie sein.- Hewitson (https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Hewitson_Aelf_24065) tritt als Principal in die Praxisgruppe "ConsumerMarkets" ein. Ihr Fokus werden Such-Vermittlungen für mehrereFunktionen und Positionen auf dem Feld des Einzelhandels sein.- Kertesz (https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Kertesz_Suzana_24045) tritt als Principal in die Praxisgruppe "FinancialOfficers" ein, wo sie einen sektorübergreifenden Kundenstamm derMärkte Gesundheitswesen und Verbraucher betreuen wird.- Lebecq (https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Lebecq_Fabrice_24241) tritt als Partner in die Praxisgruppen "Industrial"und "Supply Chain and Operations Officers" ein, mit mehr als 25Jahren Erfahrung in den Branchen Chemikalien, Materialien undVerpackung.- Sumner (https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Sumner_Richard_24131) tritt als Partner in die Praxisgruppe "ConsumerMarkets" ein, mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in derFührungsberatung auf den Feldern Verbraucher und Sport.- Stuyck (https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Stuyck_Gabino_24197) tritt als Principal in die Praxisgruppe "GlobalTechnology & Services" ein, mit über 10 Jahren Erfahrung auf denFeldern Technologie, professionelle Serviceleistungen undFinanzdienstleistungen.- Kocherscheidt (https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Kocherscheidt_Thorsten_24349) tritt als Principal in diePraxisgruppe "Financial Services" ein, mit über 27 Jahren Erfahrungin den Bereichen Verbraucher-Finanzdienstleistungen, Versicherungenund Anlagenverwaltung.- Wecker (https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Wecker_Roman_23756) tritt als Principal in die Praxisgruppen "Industrial"und "Chief Marketing, Sales and Strategy Officers" ein. Sein Fokuswerden die Bereiche digitale Transformation, Startups, "Internetder Dinge" und Nachhaltigkeit sein.Asien/Pazifik: Gregor McCallum, Principal (Singapur) und RobertSpeers, Principal (Hongkong)- McCallum (https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/McCallum_Gregor_24064) tritt als Principal in die Praxisgruppe "FinancialServices" ein, mit über 20 Jahren Erfahrung in den BereichenTalente und Führung.- Speers (https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Speers_Robert_24059) tritt als Principal in die Praxisgruppe "FinancialServices" ein. Sein Fokus wird die Versicherungsbranche in Asiensein. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung in derFinanzdienstleistungsbranche ein.Informationen zu Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) hilft den führendenUnternehmen der Welt, ihren Bedarf an Talenten und Führungskräftender obersten Leitungsebene zu decken - als zuverlässiger Berater mitDienstleistungen in den Bereichen Führungskräftevermittlung;Beurteilung und Entwicklung von Führungskräften; Organisations- undTeameffektivität sowie Kulturformung. Heidrick & Struggles hat vorüber 60 Jahren den Weg für die professionelleFührungskräftevermittlung geebnet. Heute bietet das Unternehmenintegrierte Leadership-Lösungen an, die seinen Kunden helfen, dieWelt zu verändern - ein Führungsteam nach dem anderen. 