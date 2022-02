Heidrick & Struggles stellt vier neue Berater in Europa ein

London (ots/PRNewswire) -Heidrick & Struggles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3448411-1&h=3548792874&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3448411-1%26h%3D2185509449%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252F%26a%3DHeidrick%2B%2526%2BStruggles&a=Heidrick+%26+Struggles) (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, hat im Januar drei neue Direktoren für sein Executive-Search-Geschäft und einen neuen Partner für sein Heidrick-Beratungsgeschäft in Europa eingestellt.„Unsere Kunden suchen nach Personalstrategien, die ihnen helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen", erklärte Claire Skinner, Leiterin für die Regionen Europa und Afrika. „Diese neuen Berater werden unseren Kunden helfen, Führungsteams aufzubauen, die einen Wettbewerbsvorteil im heutigen dynamischen Geschäftsmarkt erzielen können."Laila Coffey (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3448411-1&h=1618243913&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3448411-1%26h%3D868336364%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252Fen%252Fpeople%252Fc%252Flaila_coffey%26a%3DLaila%2BCoffey&a=Laila+Coffey) wird das Büro von Heidrick & Struggles in London leiten. Sie kann 15 Jahre Erfahrung in der Unterstützung bei der Suche nach Führungskräften wie allgemeinen Beratern, Chief Legal Officers und Unternehmenssekretären in mehreren Regionen vorweisen. Sie hat vielen Top-Unternehmen geholfen, Juristen für börsennotierte Unternehmen, Private-Equity-unterstützte und privat gehaltene Unternehmen und Top-Investmentfirmen weiterzubilden. Zuvor war Coffey als Managing Director in einer führenden Anwaltskanzlei tätig.Federico Guerreschi (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3448411-1&h=1690240120&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3448411-1%26h%3D338072593%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252Fen%252Fpeople%252Fg%252Ffederico_guerreschi%26a%3DFederico%2BGuerreschi&a=Federico+Guerreschi) ist der neue Leiter des Mailänder Büros von Heidrick & Struggles und konzentriert sich auf die Suche in den Bereichen Technologie und digitale Innovation in einer Vielzahl von Branchen. Zuvor war Guerreschi als Associate Director bei einer anderen internationalen Personalberatung tätig.Björn Lindberg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3448411-1&h=642190122&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3448411-1%26h%3D2093348945%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252Fen%252Fpeople%252Fl%252Fbjorn_lindberg%26a%3DBj%25C3%25B6rn%2BLindberg&a=Bj%C3%B6rn+Lindberg) wird das Büro von Heidrick & Struggles in Amsterdam leiten. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung bei der Unterstützung von Führungskräften und Geschäftsleitungen bei der Suche nach Vorständen mit. Er leitete Beratungsaufträge in den Bereichen alternative und erneuerbare Energien, Energie und Versorgung, Öl und Gas sowie Nachhaltigkeit. Zuvor hatte Lindberg verschiedene Führungspositionen im Personalwesen in der Energiebranche inne.„Unternehmen bewegen sich in einer sich wandelnden Arbeitsumgebung und unsere Kunden möchten eine solide Unternehmenskultur, die Leistung optimiert", erklärte Dustin Seale, geschäftsführender Teilhaber von Heidrick Consulting in Europa. „Adams umfassende Erfahrung mit immersiven Führungsentwicklungsprogrammen wird für unsere Kunden bei der Bewältigung komplexer globaler Herausforderungen von unschätzbarem Wert sein."Adam Pacifico (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3448411-1&h=1776945821&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3448411-1%26h%3D832035194%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252Fen%252Fpeople%252Fp%252Fadam_pacifico%26a%3DAdam%2BPacifico&a=Adam+Pacifico) wird im Büro von Heidrick & Struggles in London tätig sein. In seinen fast 30 Jahren in den Bereichen Recht, Strafverfolgung und Führungsberatung hat Adam groß angelegte, innovative und umfassende Führungsentwicklungsprogramme für FTSE 100-, 250- und S&P500-Unternehmen weltweit konzipiert und durchgeführt. Zuvor war Pacifico als Chief Legal Officer in der Energiewirtschaft tätig.Informationen zu Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf der weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln, indem wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Personalberatung, Diversität und Inklusion, Führungsbeurteilung und -entwicklung, Organisations- und Teambeschleunigung, Kulturgestaltung und bedarfsorientierte, unabhängige Talentlösungen zusammenführen. Heidrick & Struggles leistet seit mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Personalberatung. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern, one leadership team at a time®.