Heidrick & Struggles gibt Beförderung von weltweiten Partnern und Principals bekannt

Neue Beförderungen in den Bereichen Executive Search und HeidrickConsulting unterstreichen das Engagement des Unternehmens fürberufliche Weiterentwicklung und Förderung beispielhafter TalenteChicago (ots/PRNewswire) - Heidrick & Struggles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2404363-1&h=3036808324&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2404363-1%26h%3D1375348566%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252F%26a%3DHeidrick%2B%2526%2BStruggles&a=Heidrick+%26+Struggles) (Nasdaq: HSII), ein führenderAnbieter im Bereich der weltweiten Führungskräftevermittlung,Führungskräftebewertung und -entwicklung, Unternehmens- undTeameffektivität sowie Dienstleistungen zur Gestaltung derUnternehmenskultur, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmenseines jährlichen Beförderungsverfahrens 14 Partner und 25 Principalsmit Wirkung vom 1. Januar 2019 in seinen weltweitenGeschäftsbereichen Executive Search und Consulting befördert hat."Unsere Berater arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um auf derganzen Welt die bestmöglichen Führungsteams aufzubauen", sagteKrishnan Rajagopalan, President und CEO von Heidrick & Struggles."Diese neuen Partner und Principals haben ihr Engagement für denAufbau intensiver und langfristiger Geschäftsbeziehungen mit unserenKunden deutlich unter Beweis gestellt, stehen Kunden mitvertrauenswürdiger Führungsexpertise als Berater zur Seite undverkörpern die zentralen Werte von Heidrick & Struggles in allenihren Geschäftsaktivitäten."Die beförderten Berater sind in 18 Städten und 10 Ländern auf vierKontinenten tätig.Im Jahr 2019 zum Partner beförderte Mitarbeiter:- Jane Bargmann, Partner, Industrial Practice (Boston)- Chad Carr, Partner, Heidrick Consulting (Costa Mesa)- Chantal Clavier, Partner, Financial Services Practice (London)- J.J. Cutler, Partner, Education, Nonprofit and Social EnterprisePractice (Philadelphia)- Nicholas DeMagistris, Partner, Global Technology and ServicesPractice (Boston)- Sibongile Kuhlane, Partner, Industrial Practice (Johannesburg)- Shaloo Kulkarni, Partner, Heidrick Consulting (London)- Elizabeth Langel, Partner, Financial Services Practice (New York)- Mary MacDonald, Partner, Financial Services Practice (Chicago)- David Richardson, Partner, Financial Services Practice (New York)- Brad Warga, Partner, Global Technology and Services Practice (SanFrancisco)- Ben Weber, Partner, Consumer Markets Practice (New York)- Laura-Ann Yuille, Partner, Healthcare and Life Sciences Practice(Dubai)- Jackie Gallagher Zavitz, Partner, Education, Nonprofit and SocialEnterprise Practice (Philadelphia)Im Jahr 2019 zum Principal beförderte Mitarbeiter:- Ali Alhadithi, Principal, Financial Services Practice (Dubai)- Henry Bartlett, Principal, Financial Officers Practice(Philadelphia)- Sam Bell, Principal, Financial Services Practice (London)- David Burd, Principal, Legal, Risk, Compliance and GovernmentAffairs Practice (Washington, D.C.)- Enrico Coco, Principal, Industrial Practice (Mailand)- Marion Fengler-Veith, Principal, Healthcare and Life SciencesPractice (Zürich)- Robert Giannini, Principal, Industrial Practice (Chicago)- Liz Hayes, Principal, Global Technology and Services Practice(Chicago)- Tania Hotmer, Principal, Heidrick Consulting (Costa Mesa)- Tim Jensen, Principal, Industrial Practice (Toronto)- Emilie Johnson, Principal, Industrial Practice (Calgary)- Thomas Kann Povelsen, Principal, Consumer Markets Practice(Kopenhagen)- Madison Kraus, Principal, Financial Services Practice (New York)- Stephanie Mansfield, Principal, Global Technology and ServicesPractice (New York)- David Molén, Principal, Healthcare and Life Sciences Practice(London)- Emma Penny, Principal, Financial Services Practice (London)- Audrey Rassam, Principal, Financial Services Practice (London)- Permila Rathour, Principal, Consumer Markets Practice (Hongkong)- Natalia Rodriguez, Principal, Consumer Markets Practice (New York)- Melissa Schmidt, Principal, Education, Nonprofit and SocialEnterprise Practice (Washington, D.C.)- Claudia Schneider, Principal, Industrial Practice (München)- Clayton Sears, Principal, Industrial Practice (Houston)- Maryam Shahabi, Principal, Consumer Markets Practice (New York)- Harry Simons, Principal, Financial Services Practice (London)- Martin Xiang, Principal, Industrial Practice (Hongkong)Informationen zu Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) erfüllt als vertrauenswürdigerBerater die Anforderungen an Talente und Führungskräfte der weltweitführenden Unternehmen in den Bereichen Führungskräftevermittlung,Führungskräftebewertung und -entwicklung, Unternehmens- undTeameffektivität sowie Dienstleistungen zur Gestaltung derUnternehmenskultur. Heidrick & Struggles war vor mehr als 60 Jahrenein Vorreiter im Bereich der Führungskräftevermittlung. Heute stelltdas Team integrierte Lösungen für Führungskräfte bereit, um unserenKunden die Möglichkeit zu bieten, die Welt zu verändern, oneleadership team at a time.® www.heidrick.com