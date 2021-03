Heidrick & Struggles: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Per 21.03.2021, 21:24 Uhr wird für die Aktie Heidrick & Struggles am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 37.6 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Human Resource & Employment Services".

Unser Analystenteam hat Heidrick & Struggles auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Heidrick & Struggles mit einer Rendite von 71,11 Prozent mehr als 62 Prozent darüber. Die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,67 Prozent. Auch hier liegt Heidrick & Struggles mit 64,45 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Heidrick & Struggles-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (26 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -30,85 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 37,6 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Heidrick & Struggles eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,59 Prozent und liegt damit 0,78 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Professionelle Dienstleistungen, 2,36). Die Heidrick & Struggles-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Heidrick & Struggles?

Wie wird sich Heidrick & Struggles nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Heidrick & Struggles Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Heidrick & Struggles Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken