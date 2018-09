Heidrick & Struggles: Heikles Investment oder sichere Bank?

Heidrick & Struggles weist zum 13.09.2018 einen Kurs von 38,05 USD an der BörseNASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Human Resource & Employment Services" geführt.

Heidrick & Struggles haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Heidrick & Struggles-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Heidrick & Struggles vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 40 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (38,05 USD) ausgehend um 5,12 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Heidrick & Struggles von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Heidrick & Struggles-Aktie ein Durchschnitt von 33,06 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 38,05 USD (+15,09 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (39,91 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,66 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Heidrick & Struggles-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Heidrick & Struggles erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heidrick & Struggles liegt bei einem Wert von 22,38. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Commercial Services" (KGV von 38) unter dem Durschschnitt (ca. 41 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Heidrick & Struggles damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.