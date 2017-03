"Heidjeria" startet Online-Shop / Ausgewählte Qualitätsprodukte aus der Lüneburger Heide nun auch übers Internet verfügbar

Walsrode (ots) - Ab sofort sind die "Heidjeria"-Produkte aus derLüneburger Heide im eigenen Online-Shop erhältlich. Die "CallunaburgGmbH" aus Walsrode geht damit konsequent den nächsten Schritt ihrerMulti-Kanal-Strategie für ihre Marke "Heidjeria". Unter dieservertreibt sie zentral regionale Erzeugnisse mit dem Slogan "100Prozent Qualität. Lokales genießen."Der neue Online-Shop ermöglicht es, "Heidjeria"-Produkte aus denBereichen Lebensmittel, Präsentkörbe, Tischkultur, Geschenke, Pflegeund Textilien bequem von zuhause aus zu bestellen. "Wir freuen uns,mit unserem neuen Vertriebskanal das bereits bestehende Angebotstationärer Verkaufsstellen, das wir unter anderem mit RaiffeisenCentralheide als Kooperationspartner erfolgreich betreiben, sinnvollzu ergänzen", so Tanja Kühne, Geschäftsführerin der Callunaburg GmbH."Wir entsprechen damit einem häufig geäußerten Kundenwunsch."Zu finden ist das neue Markenerlebnis unter www.heidjeria.de. DerKunde kann dort nicht nur in aller Ruhe das abwechslungsreicheSortiment durchstöbern, sondern er erhält wertvolleZusatzinformationen über das Warenangebot. Für Bestellungen stehendie gebräuchlichen Zahlungsarten zur Verfügung. Dank derZusammenarbeit mit der Versandlogistik der "FloraFarm Ginseng"erfolgt eine schnelle Lieferung der bestellten Artikel per DHL.Das Sortiment von "Heidjeria" wird ständig erweitert. Schließlichbietet die zentrale Vermarktung unterschiedlichster Produkte an einemOrt nicht nur dem Kunden Vorteile, sondern kommt auch den Interessenvieler Produzenten entgegen. Ihnen wird eine kostengünstigeFull-Service-Vermarktung angeboten. Das Team von "Callunaburg" istdeshalb stets auf der Suche nach weiteren interessanten Produkten."Heidjeria" ist die Vertriebsmarke der "Callunaburg GmbH" fürQualitätserzeugnisse aus der Lüneburger Heide. Auf dem Hof der"FloraFarm" in Walsrode-Bockhorn werden mit regionalen Zutatenhandwerklich in Deutschland erzeugte Produkte nach strengen Kriterienausgewählt, und in zahlreichen Verkaufsstellen, Hotels und über deneigenen Online-Shop vermarktet. Neben verschiedenen Fruchtaufstrichenund Honigsorten gehören individuell zusammengestellte Präsentkörbe zuden beliebtesten "Heidjeria"-Artikeln.Zusatzmaterial:- "Heidjeria" hat gefehlt. Drei Fragen an Winfried Mattfeld, Imkeraus Walsrode: http://bit.ly/2mQxp4x- Foto: Winfried Mattfeld, Imker aus Walsrode: http://bit.ly/2nMUt3e- Heidjeria - unsere Philosophie: http://bit.ly/2ozGRpl- Foto: Heidjeria - das Team: http://bit.ly/2ozzqON- Foto: Heidjeria - die Produkte: http://bit.ly/2o8U3F5- Firmenlogo: http://bit.ly/2nypi9LPressekontakt:Tanja Kühne, GeschäftsführerinCallunaburg GmbHBockhorn 129664 WalsrodeTelefon (0170) 5 83 79 01t.kuehne@callunaburg.deOriginal-Content von: Callunaburg GmbH, übermittelt durch news aktuell