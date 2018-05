Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Unterföhring (ots) -Für die Zuschauer ist Toni (18, Stuttgart) die Top-Favoritin aufden #GNTM-Thron 2018. 51 Prozent wählten die Finalistin in einernicht repräsentativen Umfrage (1498 Teilnehmer) zu "Germany's nextTopmodel" 2018. Toni rechnet sich gute Chancen aus: "Ich werde #GNTM2018, weil ich nicht nur die Kunden immer wieder von mir begeisternkonnte, sondern der Jury zeigen konnte, wie wandelbar, speziell undbesonders ich bin." Tonis härteste Konkurrentin sehen die Zuschauerin Pia (22, München). Für ein knappes Viertel der Abstimmenden wirddie Studentin das Rennen um den Titel "Germany's next Topmodel" fürsich entscheiden. Pia setzt auf Leidenschaft: "Je mehr einem der JobSpaß macht, desto besser kann man ihn ausführen. Ich liebe diesen Jobund genau deswegen werde ich #GNTM 2018!" Geht es nach den#GNTM-Fans, haben Julianna (20, Klein-Winternheim) und Christina (22,Dudenhofen) die geringsten Chancen auf den Sieg. 15 Prozent derTeilnehmer sehen Julianna auf Platz 1 bei #GNTM und zehn ProzentChristina. Julianna ist dennoch siegessicher: "Ich werde #GNTM 2018,weil ich nicht nur mit Gesang und Aussehen überzeugen kann, sondernauch mit Ausstrahlung und Persönlichkeit! Ich bin bereit für dasFinale!" Auch Christina arbeitet hart für den Titelgewinn: "Ich werde#GNTM 2018, weil Modeln meine Leidenschaft ist und ich es liebe, wasdieser Job mit sich bringt! Mit Fleiß und Ehrgeiz möchte ich mirmeinen Traum erfüllen." Liegen die #GNTM-Fans mit ihrer Prognoserichtig? Welche Finalistin kann Heidi Klum im morgigen Finale vonsich überzeugen und wird "Germany's next Topmodel" 2018?Special Guest: Rankin shootet live auf der #GNTM-Bühne Imwichtigsten Moment bei #GNTM vertraut Jurychefin Heidi Klum ihreFinalistinnen einem ganz besonderen Fotografen an: ModefotografRankin kommt für die Final-Show nach Düsseldorf und shootet mit denTopmodel-Anwärterinnen live auf der Bühne des ISS Domes.Glamouröses Comeback - Die Finalistinnen verwandeln sich inDragqueens Als Drag-Twins lieferten sie mit den #GNTM-Models eineunvergessliche Show ab - im Finale wollen sie diese noch toppen.Heidi Klum hat die Dragqueens aus L.A. zur großen #GNTM-Final-Showeingeflogen. Mit ihren schillernden Outfits, dem kunstvollen Makeupund mörderischen High Heels geben sie bei einer Tanzperformance mitden Finalistinnen noch einmal alles, um ihren #GNTM-Twin auf dem Wegzum Sieg zu unterstützen.Shawn Mendes, Rita Ora, Wincent Weiss und Cro rocken das#GNTM-Finale Das Beste vom Besten ist für das #GNTM-Finale gerade gutgenug: Die Weltstars Shawn Mendes und Rita Ora präsentieren in dergroßen Final-Show ihre neusten Songs. Für das Musikvideo zu "AnWunder" von Wincent Weiss standen die Topmodel-Anwärterinnen Pia undToni vor der Kamera. Im #GNTM-Finale steht der Popstar nun für dieFinalistinnen auf der Bühne. Und nicht zuletzt heizt mit CroDeutschlands Rapper-König dem #GNTM-Publikum ein.Das sind die Finalistinnen:Team Michael Michalsky (weiß) Julianna (20), Sängerin ausKlein-Winternheim Pia (22), Studentin aus München Toni (18),Schülerin aus StuttgartTeam Thomas Hayo (schwarz) Christina (22), Kauffrau aus DudenhofenDas Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" am 24.Mai 2018, um 20:15 Uhr, auf ProSiebenAktuelle Infos rund um #GNTM finden Sie immer auf der Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2018Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Felicitas Onnen Tel. +49 [89]9507-1176 Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.comBildredaktionStephi Bruchner, Susi Lindlbauer Tel. +49 [89] 9507-1166, +49 [30]31 98 80 822 Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.comSusi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell