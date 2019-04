Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Unterföhring (ots) - Wer wird "Germany's next Topmodel" 2019?Heidi Klum kürt die Gewinnerin am Donnerstag, 23. Mai, imDüsseldorfer ISS Dome. Der Ticketvorverkauf startet parallel zumSendestart der 9. Folge am Donnerstag, 4. April 2019 um 20:15 Uhr aufhttps://gntm2019.eventbrite.de.Glänzende Halbzeitbilanz! "Germany's next Topmodel - by HeidiKlum" steigert Marktanteile um 8,4 Prozent im Vergleich zum VorjahrPublikumsmagnet: Die ersten acht Folgen der 14. Staffel "Germany'snext Topmodel - by Heidi Klum" begeistern die Zuschauer! Im Schnittverfolgen 18,0 Prozent der 14- bis 49-Jährigen, wie sich dieTopmodel-Anwärterinnen von Laufsteg-Novizinnen in Runway-Championsverwandeln. Damit steigert sich die ProSieben-Erfolgsshow um starke8,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Folge 1-8)."Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - jeden Donnerstag, um20:15 Uhr auf ProSiebenAktuelle Infos rund um #GNTM finden Sie auf unserer Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2019Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:03.04.2019Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Tina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192/1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell