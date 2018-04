Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Unterföhring (ots) -Das "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"-Finale 2018 steigtam 24. Mai in Düsseldorf. Heidi Klum kürt gemeinsam mit den JurorenThomas Hayo und Michael Michalsky im Düsseldorfer ISS Dome "Germany'snext Topmodel" 2018. Heidi Klum: "Nach vier Jahren sind wir endlichwieder im Rheinland. Das wird eine ganz besondere Final-Show." DerTicketvorverkauf startet parallel zum Sendestart der 10. Folge amDonnerstag, 12. April 2018 um 20:15 Uhr, auf gntm.eventbrite.de.Freie Sicht beim #GNTM-FinaleGroße Popstars (Adele, Alicia Keys, Guns N' Roses) machen es vorund verwandeln Konzerthallen in handyfreie Zonen. Beim #GNTM-Finale2018 in Düsseldorf wird es ebenso wie 2017 keine Handys in der Arenageben. Warum? Das Publikum kann die Show so zu 100% genießen."Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - jeden Donnerstag, um20:15 Uhr auf ProSiebenAktuelle Infos rund um #GNTM finden Sie immer auf der Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2018Previews zur aktuellen Folge finden Sie hier:https://www.prosieben.de/alle-vorschauclips-gntm-staffel-13Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Felicitas Onnen Tel. +49 [89]9507-1176 Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.comBildredaktionStephi Bruchner, Susi Lindlbauer Tel. +49 [89] 9507-1166, +49 [30]31 98 80 822 Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.comSusi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell