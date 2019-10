Hamburg (ots) - "It's time to shine!" Mit diesen Worten begrüßen Heidi Klum,Conchita Wurst und Bill Kaulitz zehn talentierte Männer, die in der 6-teiligenShow "Queen of Drags" (ab 14.11., 20.15 Uhr, ProSieben) um ebendiesen Titelkämpfen. Der Siegerin winken ein Gewinn von 100.000 Euro, ein Coverfoto auf derdeutschen "Cosmopolitan", eine Reise nach New York sowie eineMAC-Kosmetikkampagne. TV DIGITAL traf Klum und die Jurymitglieder Conchita Wurstund Bill Kaulitz beim Dreh der 4. Folge in Los Angeles - und bekam die heißerwartete Antwort auf die Frage, warum "Queen of Drags" bewusst keine1:1-Adaption von "RuPaul's Drag-Race" ist: In der deutschen Show geht's - nebenChallenges und dem Kampf um die Krone - mehr um die persönlichen Geschichten derKandidatinnen sowie ihre Erfahrungen mit Homophobie, Ausgrenzung undDiskriminierung. Ebenfalls anders: Bei "Queen of Drags" entscheidet einedreiköpfige, gleichberechtigte Jury über Sieger und Verlierer - unterstützt vonGastjuroren wie Olivia Jones, Leona Lewis, Amanda Lepore, La Toya Jackson undPabllo Vittar, der mit 9,4 Mio Followern stärksten Dragqueen der Welt aufInstagram.Aber was denken die Kandidatinnen über eine im Vorfeld diskutierteOnline-Petition deutscher Drags, die sich gegen Klum positionierten, weil siekeine "queere Identität" habe und ProSieben, so die Befürchtung, eventuell eineFreakshow plane? Teilnehmerin Aria Addams: "Klar schalten die Zuschauer anfangsein, weil sie sehen wollen, wie zehn schrille Paradiesvögel in eine Villaziehen. Aber kurz darauf lernen sie unsere persönlichen Geschichten kennen, undwir werden von Männern mit Perücken zu Individuen. In dieser Show wird unter dieschillernde Oberfläche geguckt. Viele aus der Produktion sind übrigens selbstschwul oder haben einen LGBTQI+-Hintergrund." Außerdem unterstütze ConchitaWurst ("Für die Zuschauer ist es extrem spannend, die Entwicklung unserer Queenszu sehen") die Kandidatinnen. Auch Klum ist überzeugt, mit der Show Aufklärungzu fördern: "Wenn Kinder unsere Show anschauen, können ihre Eltern ihnenanschließend erklären, was eine Drag oder ein Transgender ist. Ich hoffe,Deutschland ist ready für dieses Thema."Doch wie engagiert sich Klum für die LGBTQI+-Community? Die 46-Jährige: "Ichunterstütze sie, wo ich nur kann - und überlege mir etwa eine Show wie diese, umsie auf die große Bühne zu bringen. Aber meine wichtigste Aufgabe ist, vierKinder großzuziehen, die die Welt offen betrachten und beurteilen, denn es gehtum leben und leben lassen. Meine Kinder haben durch meinen Job und das Leben inL.A. schon viele Leute kennengelernt, die anders sprechen, aussehen undverschiedene Hautfarben haben. Sie haben ja selbst unterschiedliche Hautfarbenund Freunde, von denen beide Eltern Väter oder Mütter sind - oder der Vater einunbekannter Samenspender." Außerdem, so die 46-Jährige, sei es ihr wichtig,stets offen über alles zu sprechen: "Wir besuchen fast jedes Jahr die Gay PrideParade. Meine Kinder kennen das ihr Leben lang - es ist für sie nichtsBesonderes, eine Frau zu sehen, deren bemalte Brüste frei baumeln, während sieauf dem Fahrrad fährt. Ich bin schon sehr offen, aber meine Kinder sind nochoffener. Es ist an uns Eltern, die nächste Generation zu ändern, weil sich sonstniemals etwas ändern wird."Aber kann eine TV-Show überhaupt zum Kampf gegen Diskriminierung beitragen?Klum: "Ja, indem die Menschen, die durch unsere Sendung in die Welt der Dragshineinschnuppern, mehr Verständnis für sie entwickeln. Ich hoffe, dass besondersdie Eltern der Drags ihre Herzen öffnen. Denn viele fanden es nicht gut, dasssich ihre Söhne gern verwandeln." Außerdem ist Klum erschüttert, dass dieSelbstmordrate bei homosexuellen Jugendlichen hoch sei: "Das traut sich niemandzu sagen. Manche der Jugendlichen werden mit 13 aus dem Elternhaus geworfen.Leider wird viel zu wenig über dieses Riesenthema gesprochen, weil sich niemandtraut, die Büchse der Pandora zu öffnen."Die Setreportage mit exklusiven Bildern veröffentlichen HÖRZU und TV DIGITAL inder kommenden Ausgabe. Alle Infos und Zitate nur bei Nennung einer dieserQuellen frei.Das komplette Exklusiv-Interview mit Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitzsowie Gespräche mit den zehn Drags über ihre Kunst sowie ihre persönlichenErfahrungen mit Homophobie ab 30. Oktober auf goldenekamera.de. Zitate darausnur bei Nennung der Quelle "goldenekamera.de" frei.Pressekontakt:Redaktioneller Ansprechpartner für Rückfragen:Mike PowelzLtd. Chefreporter TV DIGITAL / HÖRZU / goldenekamera.deTel: 040 - 55 44 72310mike.powelz@funke-zeitschriften.deOriginal-Content von: TV DIGITAL, übermittelt durch news aktuell