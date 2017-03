München/Oberwesel (ots) - Vor wenigen Monaten erklärte dasBundesverfassungsgericht das Verbot der "Heidenspaß-Party 2007" unddie entsprechenden Bestimmungen des Bayerischen Feiertagsgesetzes fürnichtig. In seinem Urteil stellte das Gericht fest, dass anKarfreitag sehr wohl getanzt werden darf - unter der Bedingung, dassder Tanz Ausdruck einer weltanschaulichen Abgrenzung gegenüber demChristentum ist. Dies lassen sich die Veranstalter des"Heidenspaßes", der bfg München und die Giordano-Bruno-Stiftung(gbs), nicht zweimal sagen und laden zu einer "zünftigenKarfreitags-Sause" ins Münchener Oberangertheater ein.Die Veranstaltung am 14.04.2017 beginnt um 15.00 Uhr cineastischmit der Vorführung des Films "Wer früher stirbt, ist länger tot". ImAnschluss wird das traditionelle "Karfreitags-Schokoladenbuffet" desbfg München eröffnet, gefolgt von der Verleihung des Kunstpreises"Der freche Mario". Um 19.00 Uhr startet das Abendprogramm mitComiclesungen von Ralf König und Piero Masztalerz. Nach einem"Karfreitags-Tango" lädt das "Karfreitags-Schmankerl-Buffet" zumfröhlichen Schmausen ein. Anschließend wird der Philosoph MichaelSchmidt-Salomon das "Wort zum Karfreitag" sprechen und den"humanistischen Tanzsegen" erteilen. Unter dem Motto "Tanz' denKarfreitag!" kann und soll dann das Tanzbein geschwungen werden - ausstrikt weltanschaulichen Gründen, versteht sich.Für Assunta Tammelleo, die nach dem Verbot der Heidenspaß-Party2007 für den bfg München geklagt hatte, soll mit der Veranstaltungnicht zuletzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gefeiertwerden: "Endlich wurde eine gesetzliche Regelung aufgehoben, diereligionsfreie Menschen völlig unnötigerweise in ihren Freiheiteneinschränkt." Auch gbs-Sprecher Michael Schmidt-Salomon betont das"ernsthafte Anliegen des Heidenspaßes": "Wir werden an Karfreitagnicht nur aus reinem Vergnügen tanzen, sondern im Auftrag desBundesverfassungsgerichts! Das klingt witzig, hat aber einen ernstenHintergrund, denn es geht uns dabei auch um eine Stärkung des Gebotsder weltanschaulichen Neutralität des Staates, das durchRechtspopulisten zunehmend unter Druck gerät."Weitere Infos: http://www.religionsfreie-zone.de.Pressekontakt:Kontakt: presse(AT]giordano-bruno-stiftung.deOriginal-Content von: Giordano Bruno Stiftung, übermittelt durch news aktuell