Heideldruck: Neue Maßstäbe!

Erfolg in Kanada: Wie Heideldruck am Donnerstag bekannt gab, hat das Unternehmen DCM („Data Communications Management“) mit Sitz im kanadischen Brampton die erste „Gallus Labelfire 340“-Maschine in dem nordamerikanischen Landes installiert.

Laut Angaben des deutschen Präzisionsmaschinenbauers will DCM damit die Effektivität bei der Herstellung von kurzfristig nach Bedarf produzierten Etiketten verbessern. Das US-Unternehmen gilt demnach als kanadischer Marktführer im Bereich der Print-on-Demand-Lösungen.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.