Heideldruck Aktie: Das ist doch mal was Positives!

Heideldruck bringt in Brasilien den größten Auftrag seit zwei Jahrzehnten unter Dach und Fach: Wie der Druckmaschinenbauer am Donnerstag bekannt gab, habe der brasilianische Onlinedrucker Printi in ein Heideldruck-Gesamtpaket investiert und dabei gleich drei „Speedmaster XL 106“ und ein vollautomatisiertes CtP-System „Suprasetter 106“ erhalten. Finanzielle Details wurden indes nicht preisgegeben.

Die Druckerei aus Sao Paulo setze die Druckmaschinen bereits seit März ein. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung