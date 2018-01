Heidelberger Kartentechnologie für die Consumer Electronics Show: Die Deep Map(TM) gibt in Las Vegas Orientierung (FOTO)

Heidelberg (ots) -Auf der weltgrößten Fachmesse für Unterhaltungselektronik werdenvom 9.-12. Januar 2018 wieder über 180.000 Besucher erwartet. FürOrientierung auf dem weitläufigen Gelände sorgt wie bereits imVorjahr die mobile 3D-Kartentechnologie der Heidelberg MobilInternational GmbH. Integriert in die offizielle Messe-App, die auch2018 von der führenden Mobile Technology Platform Eventbasebereitgestellt wird, trägt die Deep Map(TM) zu einem höchstpersonalisierten Nutzererlebnis mit nahtlosem Indoor-/Outdoor-Routingbei.Auch im 51. Jahr ist auf der CES mit aufregenden Highlights undbahnbrechenden Innovationen zu rechnen, die weltweit Branchentrendssetzen werden. "More whoa than ever before" verspricht die ConsumerTechnology Association (CTA) dem exklusiven Fachpublikum derMegaveranstaltung, das mit Spannung die 20.000 Produktneuheiten, 1175Sprecher, 4000 Aussteller aus verschiedensten Technologiebereichensowie die zahllosen Events erwartet.Um im Messedschungel nicht den Überblick zu verlieren, bietet dieCTA ihren Besuchern eine personalisierte Messe-App, dieBranchenführer Eventbase exklusiv für die Veranstaltung geschaffenhat. Als digitaler Assistent führt die App durch das umfangreicheProgramm und lässt Nutzer ihren Messebesuch hochindividuell planen.Dank der Deep Map(TM) Technologie des IT-Unternehmens HeidelbergMobil International GmbH müssen sich die Besuchermassen dabei nichtauf ihren Orientierungssinn oder Messepläne verlassen. Dieganzheitliche, dynamische Kartentechnologie zeigt App-Nutzern dendirekten Weg zum nächsten Ziel - ob vom erfolgreichen Meeting zumhippen Event oder von der Monorail-Station zum interessantestenGadget. Eine Suchfunktion erleichtert die Navigation zu spezifischenAusstellern oder anderen Zielpunkten.Die Karte zur App umfasst neben dem Las Vegas Convention and WorldTrade Center (LVCC) unter anderem das Westgate Las Vegas Resort &Casino, das Sands Expo and Convention Center, The Venetian sowie dasARIA Resort & Casino. Mehr als 3500 Stände und Session Rooms aufverschiedenen Stockwerken werden in der Karte dargestellt. Über OpenStreet Map Daten bildet die Deep Map(TM) dabei auch weite Teile desLas Vegas Strips mit ab, einschließlich 31 der beliebtesten Hotels.Dies erleichtert der Tech-Crowd nicht nur die Anreise, sonderngarantiert eine lückenlose Navigation zwischen Innenräumen undAußengelände. "Für nahtloses Indoor-/Outdoor-Routing haben wir diesesJahr auch die Stationen der Las Vegas Monorail und die wichtigstenShuttle- und Transportrouten wie C Space Shuttle und Tech Express indie Karte mit aufgenommen", so Geschäftsführer Dr. Matthias Jöst."CES-Besucher sollen sich mit der Deep Map(TM) durchgängigorientieren können."Pressekontakt:Ansprechpartner Deutschland:Dr. Matthias Jöst+49 6221 / 4299 - 300Ansprechpartner Nordamerika:Cody Hashemi+1 647 - 408 - 6072cody.hashemi@heidelberg-mobil.comPressekontakt:Heike Mihm+49 6221 / 4299 - 345heike.mihm@heidelberg-mobil.comWeitere Informationen finden Sie unter www.deep-map.com und aufwww.heidelberg-mobil.com im Bereich NewsOriginal-Content von: Heidelberg Mobil International GmbH, übermittelt durch news aktuell