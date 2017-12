Heidelberger Druckmaschinen: Das schlimmste scheint überstanden zu sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

HD hat das Schlimmste hinter sich. Bei einem Umsatz leicht über Vorjahresniveau stieg der Auftragseingang im vergangenen Jahr um 4,1% auf 2,6 Mrd €. Für einen Schub hatte die Branchenmesse Drupa gesorgt. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) verringerte sich dagegen um 5,3% auf 179 Mio €. Verantwortlich waren hohe Kosten für die Branchenmesse. Aufgrund geringerer Zinslasten schnellte der Gewinn aber um 28,8% nach oben.

Dank des positiven freien Cashflows bereitet die Finanzierung keine Probleme

Mittel- und langfristig hohes Wachstumspotenzial versprechen der Digital-, Verpackungs- und Etikettendruck sowie die Geschäfte mit Verbrauchsmaterialien und Software. Entsprechend wird HD diese Bereiche durch Zukäufe ausbauen. Vor kurzem hat der Konzern das Europageschäft mit Lacken und Druckmaterialien von Fujifilm sowie den deutschen Softwareanbieter DOCUFY übernommen. Für insgesamt 30 Mio € Umsatz zahlt HD 20 Mio €.

Dank des positiven freien Cashflows bereitet die Finanzierung keine Probleme. Und um das margenschwache Maschinengeschäft zu stabilisieren, will HD in China mehr Druckmaschinen produzieren, die dann auch in andere Länder exportiert werden sollen. Bis 2022 sollen der Umsatz auf 3 Mrd €, das EBITDA auf 250 bis 300 Mio € und der Nettogewinn auf über 100 Mio € steigen. Im laufenden Jahr wird die Strategie trotz der guten Auftragslage noch keine Wirkung zeigen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.