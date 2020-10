Heidelberger Druckmaschinen: Das reicht noch nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG verabschiedete sich am Freitag mit einem kräftigen Plus von 4,31 Prozent ins Wochenende. So erfreulich dieser Anstieg ist, so unzureichend ist er gleichzeitig, denn am Freitag gelang den Bullen nur, den Verlust vom Donnerstag auszugleichen.

Noch nicht gebrochen ist der kurzfristige Abwärtstrend, der sich seit dem Hoch vom 12. Oktober bei 0,590 Euro ausgebildet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung