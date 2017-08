Heidelberger Druckmaschinen: Vor dem charttechnischen Ausbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

die Aktie des Druckmaschinenherstellers Heidelberger Druck befindet sich schon seit einigen Monaten auf dem Weg nach oben. Anfang Februar notierte der SDAX-Titel noch bei rund 1,60 Euro, seither hat sich der Wert der Aktie nahezu verdoppelt. In einem günstigen Marktumfeld ging es auch zu Beginn der neuen Woche weiter hinauf auf 2,98 Euro. Damit schnuppert die Aktie an der psychologisch wichtigen 3-Euro-Marke. Sollte der Anstieg gelingen, würde das Mehrjahreshoch von Mitte Januar 2014 bei 3,15 Euro in den Fokus rücken. Ein Ausbruch über diese Marke würde mit einem kräftigen Kaufsignal einhergehen und das Ende des langwierigen Seitwärtstrends bedeuten.

Anleger sind guter Dinge

Einen Extra-Schub bekam die Aktie Anfang Juni, als das Unternehmen seine neue Wachstumsstrategie präsentierte. Mit der Fokussierung auf wachstumsstarke Geschäftsfelder wie den Digitaldruck, IT-Dienste im Bereich Digitalisierung und Verbrauchsmaterialien will man mittelfristig wieder dynamisch wachsen. Bis 2022 soll auf diese Weise der Umsatz auf 3 Mrd. Euro gesteigert werden und das operative Ergebnis auf 250 bis 300 Mio. Euro klettern. Der Nachsteuergewinn soll zudem auf mindestens 100 Mio. Euro ansteigen. Anleger quittierten die ambitionierten Ziele mit deutlichen Kursgewinnen. Und auch die zuletzt vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal (1. April bis 30. Juni) wussten zu überzeugen: Leicht gestiegener Umsatz, eine deutlich verbesserte Ertragslage und ein solider Auftragseingang.

Analysten heben den Daumen

Nicht nur die Anleger zeigten sich erfreut, nein auch die Analysten ließen der Zwischenbilanz eine Neubewertung folgen. So korrigierten Independent Research, S&P Global und die DZ Bank ihre Schätzungen für Heidelberger Druck zum Teil deutlich nach oben. Die neu aufgelegten Kursziele reichen von 3,25 bis 3,60 Euro. Laut Thorsten Reigber von der DZ Bank ist die Aktie in der historischen Betrachtung und im Vergleich zur Peer Group günstig bewertet.

Ein Beitrag von Alex Hirschler.