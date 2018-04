Heidelberger Druckmaschinen: Worauf es jetzt ankommt?

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Die neuen Geschäftsstrategien des Druckmaschinenherstellers Heidelberger Druck kommen nach wie vor am Markt gut an. Bekanntlich will sich das Unternehmen stärker auf das Thema Digitalisierung fokussieren. Das betrifft nicht nur die Hardware-Seite, sondern soll auch bei den Dienstleistungen nachhaltige Wirkung entfalten. So ist derzeit ein neues Erlösmodell im Test, wo Kunden nicht mehr die Maschinen kaufen, sondern pro gedruckter Seite bezahlen.

Ein Beitrag von Carsten Müller.