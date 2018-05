Heidelberger Druckmaschinen: Wie schätzen die Analysten die Aktie ein?

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Der Analyst Malte Schulz von der Commerzbank hat die Einstufung der Heidelberger Druck-Aktie auf „Hold“ belassen. Der Experte setzt dabei ein Kursziel von 3,10 Euro an, womit Schulz in der am Mittwoch veröffentlichten Analyse von einer Kurskorrektur ausgeht. Momentan notiert der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie bei etwa 3,16 Euro.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Kursziel erhöht!

Positiver gestimmt ist dagegen der Analyst Eggert Kuls ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.