Heidelberger Druckmaschinen: Wie geht es nun weiter?

die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG ist in den letzten Monaten deutlich gestiegen, doch in dieser Woche kam es dann zu einem kräftigen Rücksetzer. Charttechnische Analysten sind der Meinung, dies sei eine normale Gegenbewegung nach einem deutlich Anstieg, wie er sich in den zurückliegenden fünf Monaten vollzogen habe. Die Bilanz seit Jahresanfang beträgt knapp +28 %. Damit laufen die Notierungen nun auf ein neues Hoch zu. Am 4. Oktober 2017 war das bisherige 5-Jahres-Hoch bei 3,58 Euro markiert worden. Bis dahin fehlen aktuell wieder mehr als 10 %. Die Kurse könnten bei einem erfolgreichen Durchbruch nach Meinung von Charttechnikern auch die runde Marke von 5 Euro anvisieren. Dies entspräche einem Aufwärtspotenzial von über 50 %.

Wirtschaftlich orientierte Analysten zeigen sich momentan ebenfalls sehr optimistisch. Auch weiterhin sind 95 % aller charttechnischen Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. Niemand „hält“ und lediglich 5 % plädieren für einen „Verkauf“.

Technische Analysten: Aktie im klaren Aufwärtstrend

Die Aktie ist nach Meinung technischer Analysten im Hausse-Modus. Die Trendpfeile sind zumindest mittel- und langfristig aufwärts gedreht. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt knapp 14 %. Daher ist weiterhin alles im grünen Bereich!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.