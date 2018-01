Heidelberger Druckmaschinen, PUMA und Capital Stage: Aktuelle Trendsignale

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der SDAX notiert aktuell (Stand 08:02 Uhr) mit 12371.8 Punkten nahezu unverändert (0%).

Der Umfang der Anleger-Diskussionen im SDAX liegt derzeit bei 0 Prozent (wenig los), die Stimmung ist allerdings im Keller! Welche Werte stehen aktuell im Fokus und welche Trends lassen sich für diese erkennen?

An der Börse wird heute vor allem über drei Aktien heiß diskutiert: Heidelberger Druckmaschinen, PUMA und Capital Stage, wie eine Stimmungsanalyse der einschlägigen deutschen Online Communities ergab, der insgesamt 8 Nachrichten zugrunde liegen.

Nehmen wir zunächst Heidelberger Druckmaschinen genauer unter die Lupe. Am vergangenen Handelstag wurde im Internet in düsterer Stimmung über Heidelberger Druckmaschinen diskutiert, was die Stimmungsanalyse dazu veranlasste, der Aktie ein 'Bearish'-Signal zuzuordnen (erwartete Intraday-Veränderung: -1.3 Prozent, Trefferquote ähnlicher Signale in der Vergangenheit: 56.5 Prozent). Für Heidelberger Druckmaschinen liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 17 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 2.97 EUR nahezu unverändert (0%).

Nun zu PUMA. Für PUMA liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 0 Prozent. Die Stimmungsanalyse hat in den vergangenen Stunden erkannt, dass in den wichtigsten Online-Foren aktuell überaus negativ zu PUMA diskutiert wurde. In der Vergangenheit war eine solch schlechte Stimmung der Anleger zu Aktie PUMA ein klares Signal für fallende Kurse; dementsprechend liegt hier ein klares 'Bearish'-Signal vor (Prognose -0.7 Prozent im Tagesverlauf, Trefferquote 71.4 Prozent in der Vergangenheit). Die Aktie notiert vorbörslich mit 359 EUR nahezu unverändert (0%).

Und schließlich Capital Stage: Am vergangenen Handelstag wurde im Internet in düsterer Stimmung über Capital Stage diskutiert, was die Trendsignal-KI dazu veranlasste, der Aktie ein 'Bearish'-Signal zuzuordnen (erwartete Intraday-Veränderung: -0.9 Prozent, Trefferquote ähnlicher Signale in der Vergangenheit: 68.2 Prozent). Für Capital Stage liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 0 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 6.82 EUR nahezu unverändert (0%).

Ein Beitrag von Sentiment Investor.