Heidelberger Druckmaschinen: Kommt es noch zum Durchbruch?

Heidelberger Druck hat zuletzt ein deutliches Signal abgegeben, dass der charttechnische Abwärtstrend nicht vollkommen ist. Die Aktie hat noch eine Chance darauf, bald wieder im Kaufmodus zu sein, so die Meinung charttechnischer Analysten. Konkret: Im mittel- und langfristigen Chartbild hat Heidelberger Druck ohnehin noch einen Seitwärtstrend zu vermelden. Erst in den vergangenen sechs Wochen war es für den Kurs massiv nach unten gegangen. Das wiederum hat dazu geführt, dass nun die Untergrenze von 3 Euro getestet wird. Diese Kursgrenze entscheidet aus charttechnischer Sicht nun darüber, welchen Weg die Aktie einschlagen wird. Sobald es gelingt, nach oben auszubrechen, würde das aktuelle 5-Jahres-Top bei 3,58 Euro noch ein denkbares Kursziel sein, heißt es. Dieses war am 4. Oktober erreicht worden. Wenn allerdings die 3-Euro-Grenze nun deutlicher als bislang unterboten wird, würde der Aktie ein Kurseinbruch bis zum 6-Monats-Tief bei 2,53 Euro drohen. Denn bis dahin sind kaum noch Haltezonen erkennbar.

Wirtschaftlich orientierte Analysten können keine neuen Erkenntnisse beisteuern, nachdem vor etwa 3 Wochen die Zahlen bekanntgegeben worden waren. Noch immer sind 70 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 30 % wollen halten, niemand verkauft den Wert derzeit.

Technische Analysten: Deutlicher Abwärtstrend in Sicht

Technische Analysten verweisen darauf, dass die Aktie formal im langfristigen Aufwärtstrend sei. Der Vorsprung auf den GD200 beträgt noch gut 4 %. Nur: alle anderen Trendpfeile sind nach unten gerichtet. Insofern ist dieser Aufwärtstrend stark gefährdet. Hier liegt demnach ein neutrales Signal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.