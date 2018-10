Heidelberger Druckmaschinen: Kommen nun wieder Zweifel auf?

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Noch vor wenigen Tagen sah es so aus, als würden die Verkäufer bei der Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG auch im Oktober das Heft des Handelns fest in ihren Händen halten. Der Kurs war an der fallenden 50-Tagelinie abgeprallt und hatte sich wieder der Unterstützung bei 2,28 Euro angenähert.

Bei einem Bruch dieser Linie wäre auch das Tief vom 28. Juni bei 2,24 Euro schnell

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.