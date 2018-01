Heidelberger Druckmaschinen: Die Käufer melden sich zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

viel Grund zur Freude hatten die Aktionäre der Heidelberger Druckmaschinen AG nicht mehr, seit die Aktie Ende September/Anfang Oktober ihre Aufwärtsbewegung beendete und in eine ausgeprägte Korrektur überging. Diese beschäftigt die Aktie im Grunde noch immer, obwohl seit ihrem Start bereits drei volle Monate ins Land gegangen sind.

An dieser Ausgangslage hat auch der Jahresauftakt nicht viel verändert. In einer engen Handelsspanne bewegte sich das Papier zwischen 2,77 Euro auf der Unter- und 2,87 Euro auf der Oberseite im Grunde nur seitwärts. Der unmittelbare Abwärtsdruck, der die Aktie noch im November in die Knie zwang, ist unverkennbar gewichen und die Käufer sind um eine solide Bodenbildung bemüht.

Diese ist auch zwingend erforderlich, soll der Abwärtstrend der letzten drei Monate dauerhaft gestoppt und eine neue Aufwärtsbewegung eingeleitet werden. Die entscheidende Frage, ob das aktuelle Kursniveau bereits einen belastbaren Boden darstellt, kann allerdings immer noch nicht zweifelsfrei beantwortet werden.

In den langfristigen Charteinstellungen sehr gut zu erkennen sind die verschieden Zwischenhochs, welche die Aktie in den Jahren 2015, 2016 und 2017 jeweils im Bereich von 2,60 Euro ausgebildet hat. Hier liegt eine starke Unterstützungszone. Sie ist nur noch 20 Cent entfernt und damit für die Bären immer noch in Reichweite. Mit einer finalen Abwärtswelle hinunter auf das Kursniveau von 2,60 Euro muss deshalb immer noch gerechnet werden.

Wollen die Käufer jedoch das aktuelle Kursniveau als tragfähigen Boden etablieren, sollten sie sich als dominierende Kraft jetzt schnell wieder zurückmelden und einen erneuten Angriff auf die runde 3,00-Euro-Marke starten. Der gute Wochenbeginn lässt dieses Szenario sehr realistisch erscheinen, nachdem am Montag Kursgewinne von mehr als 2,5 % erzielt werden konnten. Daran anschließen könnte sich im weiteren Verlauf des 1. Quartals durchaus noch eine Attacke auf das Oktoberhoch bei 3,50 Euro .

Melden sich die Verkäufer indes noch einmal mit Stärke zurück und verhindern so den Anstieg auf über 3,00 Euro, sollten sich die Aktionäre der Heidelberger Druckmaschinen AG auf Kurse um 2,60 Euro und damit auf einen ausgeprägteren Test der dort liegenden wichtigen Unterstützung vorbereiten.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.