Heidelberger Druckmaschinen: Eine kleine Chance für die Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen befindet sich in einer ausgedehnten Korrekturphase. Der Abwärtstrend ist noch auf allen Ebenen intakt und hat sich auch in der vergangenen Woche weiter fortgesetzt. Die jüngste Abwärtsbewegung begann am 4. Oktober auf dem Niveau von 2,55 Euro.

Diesen kurzfristigen Abwärtstrend zu brechen, sollte das Ziel der Käufer in der neuen Woche sein. Die Chancen dazu stehen nicht schlecht, denn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.