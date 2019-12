Heidelberger Druckmaschinen: Die Bullen geben noch nicht auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Seit Mitte November läuft es nicht gut für die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen. Konnten die Bullen in den ersten Novembertagen noch einen starken Anstieg auf 1,37 Euro vollziehen, ging der Wert anschließend in einen Abwärtstrend über. Dieser hat sich auch in den letzten Wochen fortgesetzt.

Besonders kritisch war dabei der zeitweilige Rückfall unter die 50-Tagelinie. Sie ist mittlerweile komplett abgeflacht



