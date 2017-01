Heidelberger Druckmaschinen: Bald wird Klartext geredet!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte Heidelberger Druckmaschinen die Gemüter der Anleger, denn die Aktie befindet sich seit Ende Oktober wieder deutlich im Aufwind. Seither belaufen sich auch die Kursgewinne auf gut 16 Prozent. Geht das Kalkül auf?

Aktie im Aufwind! Das Papier des Druckmaschinenherstellers Heidelberger Druckmaschinen befindet sich seit Ende Oktober 2016 wieder auf dem Weg nach oben. Seither belaufen sich nicht nur die Kursgewinne auf gut 16 Prozent, auch das Jahreshoch vom vergangenen Juli mit 2,67 Euro rückt nun immer näher. Ein Ausbruch darüber könnte weitere Kaufimpulse auslösen.

Erst mau, dann aufwärts! Auch wenn die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres 2016/17 (bis Ende März) eher bescheiden ausfielen, der Umsatz im Zeitraum April bis September auf 1,07 Mrd. Euro zurückging und die Kosten für die Branchenmesse drupa das operative Ergebnis belastet haben, bescherte die Messe dem Konzern ein kräftiges Auftragsplus.

Gute Auftragslage! Im ersten Halbjahr waren die Aufträge dann auch um 6,4 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro. gestiegen, was die positive Kursentwicklung erklärt. Auch ist davon auszugehen, dass die starke Auftragslage die Umsätze im zweiten Halbjahr ankurbeln wird. Am 9. Februar wird Heideldruck die Zahlen zum dritten Quartal vorlegen, dann werden genaue Informationen erwartet.

Zufriedene Analysten! Durchweg positiv gestimmt sind die Analysten, die zum Kauf der Aktie raten. So bekräftigte etwa die Baader Bank ihr „Buy“-Votum mit einem Kursziel von 3,20 Euro, denn der Konzern habe die Umstrukturierung erfolgreich umgesetzt und die Weichen für weiter steigende Profitabilität gestellt.

Insgesamt sieht es also eher gut aus. Wie aber werden die tatsächlichen Zahlen aussehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse