Heidelberger Druckmaschinen: Auf einem guten Weg!

Lieber Leser,

der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck hat bereits im ersten Quartal des bis Ende März 2018 laufenden Geschäftsjahres 2017/18 einen guten Eindruck hinterlassen – und das, obwohl das laufende Jahr nur als Übergangsjahr angesehen wird.

Gelungener Start ins neue Jahr

Demnach erhöhte sich der Umsatz gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum moderat von 486 auf 495 Mio. Euro. Einen deutlichen Rückgang musste das im SDAX gelistete Unternehmen hingegen beim Auftragseingang hinnehmen, der von 804 auf 629 Mio. Euro zurückging. Allerdings war dieser Rückgang so zu erwarten, da im Vorjahr noch die Branchenmesse drupa stattfand und entsprechend für eine große Auftragsflut gesorgt hatte.

Überaus positiv entwickelte sich unterdessen die Ertragsseite. Das EBITDA verbesserte sich im Berichtsquartal von 1 auf nunmehr 14 Mio. Euro. Unter dem Strich landete man zwar in den roten Zahlen, doch konnte der Fehlbetrag deutlich von 37 auf 16 Mio. Euro reduziert werden. Im Gesamtjahr kalkuliert Heidelberger Druck nach wie vor mit einem Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres, einer EBITDA-Marge zwischen 7 und 7,5 Prozent sowie einem leicht verbesserten Nachsteuergewinn.

Auf einem guten Weg

„Wir kommen gut voran, Heidelberg in ein digitales Unternehmen zu transformieren“, sagte Neu-CEO Rainer Hundsdörfer anlässlich der Zwischenbilanz. So wurden im ersten Quartal bereits wichtige Einzelmaßnahmen auf den Weg gebracht, die das Unternehmen mittelfristig wieder auf den dynamischen Wachstumspfad zurückführen sollen. Mit der Fokussierung auf den digitalen Verpackungsdruck, Verpackungsmaterialien und IT-Dienste im Bereich Digitalisierung will man im Jahr 2022 einen Jahresumsatz von 3 Mrd. Euro und ein EBITDA von 250 bis 300 Mio. Euro erzielen. Der Überschuss soll auf mindestens 100 Mio. Euro zulegen. Zur Erinnerung: Letztes Jahr (2016/17) betrug der Umsatz 2,52 Mrd. Euro und der Nachsteuergewinn 36,2 Mio. Euro.

Ein Beitrag von Alex Hirschler.