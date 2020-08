Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Das sieht nicht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Mit dem Rückgang an der 0,80er Marke ist der Abwärtstrend bestätigt worden. Denn das Wertpapier ist an der Oberkante des Kanals sowie an der 200-Tagelinie abgeprallt. Damit ist die Richtung in den letzten Handelswochen abermals die südliche. Jetzt wäre es wichtig, dass die Bullen genug Halt finden und die Unterkante des leicht steigenden Trends bestätigen. In dem Rahmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung