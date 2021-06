Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG befindet sich seit Anfang November in einem kräftigen Aufwärtstrend. Zuvor war dem Anteilsschein knapp oberhalb der 0,50-Euro-Marke eine erfolgreiche Bodenbildung gelungen. Innerhalb des laufenden Aufwärtstrends kam es in der zweiten Maihälfte zu einer weiteren Kaufwelle, die den Kurs zum Ende des Monats auf ein Hoch bei 1,95 Euro beförderte. Am oberen Ende des Trendkanals drehte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



