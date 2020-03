Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Im freien Fall!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Die Bullen scheinen bei der Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG derzeit vollkommen chancenlos zu sein. Nach dezenten Versuchen der Erholung stürzte das Papier am Mittwoch um gut fünf Prozent in die Tiefe und landete mit 0,77 Euro wieder in direkter Nähe des 52-Wochen-Tiefs bei 0,76 Euro. Das Unternehmen hat seit einiger Zeit mit anhaltenden Problemen und schlechten Nachrichten zu kämpfen.

