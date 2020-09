Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

HD musste für das Geschäftsjahr 2019 einige Rückschläge hinnehmen. Der Umsatz fiel um 5,7%. HD rutschte sogar erheblich in die Verlustzone, was hauptsächlich an den Kosten für die strategische Neuausrichtung lag. Diese soll teilweise durch die Rückübertragung von Treuhandvermögen aus dem Heidelberg-Pension-Trust in Höhe von 380 Mio € finanziert werden. Der Stillstand der Realwirtschaft durch die Corona-Krise schlägt sich verstärkt auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung