Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG hat in den letzten Tagen deutlich zulegen können und sich nun auch über den Widerstand bei 2,160 Euro geschoben. An diesem Mittwoch, der der vierte Gewinntag in Folge werden könnte, erreichte das Papier ein neues 30-Monats-Hoch bei 2,225 Euro. Dem Unternehmen und seiner Aktie kommt die anziehende Konjunktur zugute, wodurch das Kerngeschäft – der Verkauf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



