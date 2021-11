Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: Das Warten hat ein Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG befindet sich nun schon seit über einem Jahr in einem Aufwärtstrend, in dem höhere Hochs auf höhere Tiefs folgen. Anfang November überwand der Kurs das bisherige Verlaufshoch von 2,405 Euro, das am 31. August markiert wurde, und erreichte ein neues 12-Monats-Hoch bei 2,585 Euro. Damit hat die Aktie vor den Zahlen zum zweiten Quartal des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



