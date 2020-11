Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Und nun?

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

In der zweiten Oktober-Hälfte ist die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG in einem schwachen Marktumfeld wieder unter Druck geraten. Zuvor hatte sich das Papier etwas von der Gefahrenzone bei 0,50 Euro absetzen können und war bis auf 0,59 Euro geklettert. Doch dieser Anstieg erwies sich nur als ein Strohfeuer. In der vergangenen Woche ist der Kurs im Tief bis auf 0,4702 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



