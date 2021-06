Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: Übergeordnet ist ein Aufwärtstrend gegeben!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

In den jüngsten Handelstagen wurde bei der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie die scharfe Aufwärtsbewegung korrigiert. Aktuell befindet sich der Anteilschein daher in einer Rücklaufphase. Übergeordnet ist allerdings ein Aufwärtstrend gegeben. Denn bereits Ende letzten Jahres ist der Schein in einen übergeordneten Bullenmarkt eingetreten. Dies kann am langfristig relevanten gleitenden Durchschnitt mit der Periode 200 ausgemacht werden.

Heidelberger Druckmaschinen – die nächstgrößeren Widerstände können ...