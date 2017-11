Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: Nicht schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Liebe Leser,

letzte Woche berichtete Johannes Weber, dass es bei Heidelberger Druck wieder gen Norden geht. Hier sein Fazit:

Der Stand! Nachdem die Heidelberger-Anleger zwei Wochen lang alles andere als Grund zum Feiern hatten, ging es Anfang der Woche wieder merklich nach oben, sodass die Aktie zu den Gewinnern im SDAX zählte. Zwar ist die Gegenbewegung nach der überkauften Marktphase recht heftig ausgefallen, doch es gibt nun Grund zur Hoffnung.

Der Chart! Negativ: Mit Blick auf den Stochastik Indikator scheint ein mögliches Abwärtspotenzial möglich, auch weil sich der charttechnische Indikator nach wie vor im Short-Modus bewegt. Kaufsignale scheinen derzeit nicht in Aussicht zu stehen.

Der Ausblick! Positiv: Nicht nur das positive Signal aus dem Relative Stärke Index, auch die 200-Tagelinie hat einen positiven Einfluss auf den Kursverlauf. Die Stopp-Kurse können bei rund 2,75 Euro im Bereich des letzten lokalen Tiefs platziert werden.

Was wird es bei Heidelberger Druck weiter Neues geben? Wir bleiben für Sie dran.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.