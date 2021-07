Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: Liefert die Hauptversammlung den Zündstoff für eine neue Rallye?

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Der Druckmaschinenhersteller konnte die Anleger in den vergangenen 12 Monaten von dem neuen Unternehmenskonzept überzeugen. In diesem Zeitraum stieg der Aktienkurs des Konzerns um 200 %. Während am Freitag bereits die Hauptversammlung des Unternehmens stattfand, blicken Analysten bereits sehnsüchtig auf den 4. August, denn zu diesem Zeitpunkt werden die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht.

Gründe für den Erfolg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung