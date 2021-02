Heidelberger-Druckmaschinen-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG hat sich in den letzten Monaten wellenartig nach oben bewegt und ihren Wert gegenüber dem Ende Oktober markierten Allzeittief bei 0,4702 Euro deutlich verbessert. Am 15. Februar stieg die Aktie auf ein 12-Monats-Hoch bei 1,549 Euro. Hohe RSI- und Stochastik-Werte haben den Kurs in den letzten Tagen wieder bis auf 1,20 Euro zurückkommen lassen, doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!