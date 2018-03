Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Liebe Leser,

in den letzten Tagen konnte die Aktie von Heidelberger Druck an der Börse mit einer positiven Entwicklung überzeugen. Es fehlt jetzt nicht mehr viel, um für ein echtes Kaufsignal zu sorgen. Ein solches sehen Experten, sollte das Papier über die Widerstandszone von 3,10 Euro ausbrechen können. Exakt dieses Niveau konnte am Donnerstag nach einem Kursplus von 1,24 Prozent erreicht werden.

Ein Beitrag von Robert Sasse.