Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Jetzt hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Nachdem das Wertpapier im August an die viel beachtete 200-Tagelinie gestoßen war, setzte eine starke Abwärtsbewegung ein. Diese führte den Kurs bis an die Unterkante des leicht steigenden Trendkanals. So wie es im Augenblick aussieht, wird diese sogar nach Süden durchbrochen. Das kann unangenehme Folgen haben. Man darf die leichte Aufwärtsbewegung seit März dieses Jahres als Bärenflagge ansehen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung