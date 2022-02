Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: Es wird immer besser!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Der Vorstoß von Heidelberger Druckmaschinen in den Bereich der Elektromobilität scheint sich auszuzahlen. Nicht nur würdigten die Anleger dies im vergangenen Jahr bereits mit einem steilen Aufwärtstrend an der Börse. Auch operativ läuft es derzeit wohl blendend für das Unternehmen, das in den Jahren zuvor noch ordentlich ins Straucheln geraten war.

Kürzlich konnte das Unternehmen sogar die Prognose für das im März ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung