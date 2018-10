Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: Die Erholungsbewegung ist in vollem Gange!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG ist am Freitag wieder etwas gestiegen. Sie notiert aktuell bei 2,50 Euro. In den letzten drei Tagen stieg der Kurs deutlicher an und trat aus dem Bollinger Band heraus. Aktuell befindet sich der Kurs immer noch über dem Band und provoziert damit eine Korrekturbewegung nach unten. Als Widerstand ist vor allem die 100-Tagelinie zu sehen.

Fundamentaler ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.