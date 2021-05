Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: Diese Zone ist nun die Unterstützung!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Den Bullen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist es gelungen, die harte Widerstandszone von rund 1,30 bis 1,40 EUR aufzubrechen. In den jüngsten Handelstagen konnten sie eine weitere fulminante Aufwärtsbewegung bis in der Spitze 1,88 EUR bewerkstelligen. Damit gilt die zuvor als Widerstand bezeichnet Zone nun als Unterstützung. Idealerweise kann es jetzt also gelingen den Aktienkurs weiter in Richtung 2,13 EUR voranzutreiben.

Finanztrends Video zu Heidelberger Druckmaschinen



mehr >

Heidelberger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!