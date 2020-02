Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Altes Tief erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Heidelberger Druckmaschinen Aktie | ISIN:DE0007314007 | WKN:731400

Dieses Wertpapier hat mit dem gestrigen Handelstag das August-2019-Tief (~0,83 Euro) fast Punktegenau erreicht. Oftmals dienen solch alte, markante Tiefpunkte als hervorragende Unterstützungsbereiche, welche den Kurs dann, zumindest kurzfristig, stabilisieren. So könnte es auch hier vonstattengehen. Idealerweise setzen die Bullen der Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt zur Gegenbewegung an und zieht vorerst in Richtung des kleinen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung