Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: Die 200-Tage-Linie holt die Käufer zurück an den Markt!

Die Aktie des Maschinenbauers Heidelberger Druck hat im Zuge der sich zuspitzenden geopolitischen Lage am Montag deutlich Federn lassen müssen. In einem schwachen Gesamtmarkt rutschten die Notierungen an der Stuttgarter Börse um fast 13 Prozent ab, sodass es zum Rücklauf bis zur 200-Tage-Linie (EMA200) kam. Von hier aus steigen die Kurse am Dienstag aber wieder deutlich an. Im Tagesverlauf geht es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



